Haga, Krüger og Fossli droppar Lahti

sport

Det opplyser medieansvarleg for langrennslandslaget i Norges Skiforbund i ei pressemelding onsdag.

– Ragnhild er frisk og rask, men står over for å førebu seg best mogleg til klassikaren på heimebane, 30 kilometer i Kollen, i tillegg til verdscupfinalen i Falun, fortel Eide.

Haga vann 10-kilometeren i OL. Ho var også ein del av laget som tok stafettgull for Noreg.

OL-meister Krüger har pådratt seg ein lett luftvegsinfeksjon sidan leikane i Sør-Korea.

– Han satsar på å konkurrere både i Kollen og Falun, seier Eide.

Fossli var ein del av den norske OL-troppen, men slapp aldri til i nokon av konkurransane. Han har ikkje følt seg heilt topp etter at han kom heim. Det kalde vêret i Lahti gjer at han stå over. I staden rettar Fossli no blikket mot bysprinten i Drammen 7. mars.

Lotta Udnæs Weng, Mattis Stenshagen og Gjøran Tefre kjem inn som erstattarar.

Laurdag står sprint i fri teknikk på programmet, medan det dagen etter skal gåast 10 og 15 kilometer klassisk for høvesvis kvinner og menn.

(©NPK)