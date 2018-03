Storavis: Tour de France vil droppa «podium girls»

sport

Det skriv den britiske storavisa The Times.

Arrangøren av Vuelta a España var først ute med å leggja vekk tradisjonen med at kvinnelege modellar deler ut prisane etter avslutta etappe. Ifølgje The Times har det no vore gjennomført samtalar for å innføra same praksis i Tour de France.

Bruken av lettkledde kvinner for å promotera idretten har vore eit tema den siste tida. I Formel 1-VM vedtok ein nyleg at tradisjonen med lettkledde unge kvinner blant bilane før start og under sigersseremonien skal leggjast vekk.

– Denne tradisjonen samsvarar ikkje med dei verdiar vi ønskjer at varemerket vårt skal representera, og det er tydeleg i strid med moderne samfunnsnormer, sa kommersiell direktør i formel 1-sirkuset Sean Bratches da.

