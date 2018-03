Supercupkampen i fotball utsett

sport

Ifølgje fotball.no er avgjerda om å utsetja den såkalla Mesterfinalen basert på ei totalvurdering og etter dialog mellom klubbane og mediepartnar Discovery.

Vêrprognosane tilseier framleis sterk kulde på Austlandet over helga, og dermed ville kamp på Åråsen føra til fare for å skada banedekket for lang tid framover.

– Lillestrøm har arbeidd hardt for å få banen klar og fortener honnør og takk for innsatsen, men med den informasjon vi har i dag, og vurdert opp mot vêrprognosane som finst, er det rett å utsetja kampen allereie i dag og ikkje venta til måndag, seier Nils Fisketjønn, som er leiar av NFFs konkurranseavdeling.

Kampen mellom cup- og seriemeisteren i fjor skulle danna opptakten til seriestarten neste helg. I staden blir kampen spelt mellom 6. og 7. serierunden i eliteserien.

(©NPK)