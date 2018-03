Løfshus håpar Northug fortset 

sport

Denne sesongen har Northug berre gått eitt verdscuprenn, og det var sprinten i Lillehammer i byrjinga av desember.

– Per definisjon er han ikkje kvalifisert basert på dei kriteria som vi brukar. Men det har vi ikkje brukt så mykje tid på å vurdere enno. Vi må få til eit møte med dei, høyre kva dei faktisk vil og om han skal satse i det heile tatt, seier Løfshus til VG.

32-åringen klarte ikkje kvalifisere seg til OL og har gitt uttrykk for at han manglar motivasjon til å gå fleire verdscuprenn denne sesongen. Dermed blir ikkje Northug å sjå på startstreken verken i Lahti, Drammen, Holmenkollen eller Falun. Men Løfshus håpar ikkje langrennsstjerna kastar inn handkledet.

– Eg håpar veldig at han fortset. Eg synest han har ein del ugjort enno. Eg håpar han blir motivert av både det eine og det andre, seier Løfshus.

Northug-manager Are Sørum Langås seier til avisa at dei per no ikkje har nokon kommentar på kva som skjer kommande sesong.

Landslagstroppen for neste sesong blir offentleggjort i slutten av april.

