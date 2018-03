BT: TV- og spelbransjen rustar til kamp mot reklameforbod

sport

Det skriv Bergens Tidende måndag.

Regjeringa legg snart fram eit forslag som skal forby utanlandsk pengespelreklame på kanalar som Discovery Networks' Max og MTGs TV 3. I tillegg har Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti lagt fram ei åttepunktsliste som inkluderer IP-blokkering av utanlandske spelselskap.

Men norske politikarar kjem til å møta tøff motstand, skriv avisa.

– Dette er noko vi er alvorleg bekymra for. Reklame for pengespel på utanlandske TV-kanalar som blir sende i Noreg er mangedobla dei siste åra. Ein stor del av desse pengane blir brukte på utvikling av norske TV-produksjonar, noko som igjen bidreg til å skapa arbeidsplassar og eit rikt mediemangfald, seier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til BT.

Avvist

Svenske styresmakter har prøvd å stoppa alkoholreklame på svenske skjermar via MTG og Discovery. Men EU-kommisjonen avviste nyleg dette.

– Avgjerda i Sverige stadfestar at dei nasjonale styresmaktene må innretta seg til sendelandsprinsippet – at det er reglane i det landet ein sender frå som avgjer kva ein kan senda. Sidan dette regelverket er likt i heile EU, meiner vi det same må gjelda i Noreg, seier Skoland.

Jan Magne Langseth, ekspert på EU-rett, seier til avisa at han trur spel- og TV-bransjen vil ha ei sterk sak dersom regjeringa vedtek eit forbod.

Store summar

– Men ei slik sak kan ta fleire år å få avgjort, seier han.

Kulturdepartementet opplyser at dei er godt kjent med dommen mot Sverige, men at dei framleis kjem til å senda lovforslaget sitt ut på høyring.

17. februar skreiv Dagens Næringsliv at Discovery og MTG kvart år hentar over ein halv milliard kroner frå spelreklame.

