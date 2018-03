Ingen planar om utsett seriestart

sport

Meisterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg skulle i utgangspunktet vore spelt måndag, men vart utsett til 25. april på grunn av det kalde vintervêret.

Ranheim – Brann innleier Eliteserien 2018 kommande laurdag. Alle kampane i 1. runde går på kunstgras, mens allereie helga etter kjem det kampar på naturgras.

Det har skapt diskusjon om Norges Fotballforbund (NFF) må vurdere å utsette éin av dei to første serierundane, men slik situasjonen er i augneblinken vil rundane gå som planlagt.

– Slik det er i dag er det ingen planar om justeringar. Situasjonen blir følgt tett, seier Nils Fisketjønn, leiar av NFFs konkurranseavdeling, til NTB.

Uvisse

Også seksjonsleiar Rune Pedersen seier at den første runden bør kunne avviklast til helga som følgje av at lag med kunstgras har fått tildelt heimekamp.

– Vi jobbar med det. Runde éin går nok greitt, seier han på spørsmål om når NFF tar ei endeleg avgjerd på om dei to rundane blir avvikla som planlagt.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt uttalte nyleg til NTB at han ikkje er redd for at kulda set ein stoppar for dei første rundane.

– Vi fryktar ikkje avlysingar. Når vi startar serien så tidleg som 10. og 11. mars, er det ein risiko for snø og kulde. Det er neppe nokon stor dramatikk rundt banene i 1. runde, der alle kampane går på kunstgras. I 2. runde er det kunstgras og naturgras med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringar nokre stadar med snø på tribunane og rundt banene, sa han.

(©NPK)