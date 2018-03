Lagerbäck har tilbode Widgren landslagssjanse

sport

Det melder SVT og Östersunds-Posten.

Widgren, som har norsk far, har imponert stort for den svenske overraskingsklubben Östersund den siste tida. Nyleg slo laget Arsenal 2–1 på bortebane i Europaligaen.

Venstreback Widgren har tidlegare ymta frampå at landslagsspel for Noreg kan vere aktuelt, og no skal landslagssjef Lagerbäck ha gjort ein framstøyt overfor 23-åringen.

Ifølgje Östersunds-Posten omtaler hovudpersonen tilbodet som eit stort sjokk, og Widgren skal inntil vidare ikkje ha bestemt seg for om han takkar ja.

– Det kjennest sjølvsagt kjempegøy. Det var verkeleg ikkje forventa og kom som eit sjokk. Men eg vart jo veldig, veldig glad, seier Östersund-spelaren.

I eit intervju med Nettavisen i fjor gjorde forsvarsspelaren det klart at han føler seg mest svensk. Samtidig opna han døra for Noreg.

– Eg er oppvaksen og har budd i Sverige i heile mitt liv, men eg har slekt i Noreg som eg prøver å helse på når eg får tid, noko som nesten aldri er tilfelle, så det er litt kjedeleg. Eg føler meg svensk, men har også sympatiar for Noreg, så eg føler meg absolutt norsk også, sa han.

Tida vil vise kva landslagsdrakt han vel ta på seg.

(©NPK)