VAR-teknologien nærmar seg Premier League

Teknologien blir allereie brukt i fleire store turneringar og er også blitt testa i den engelske FA-cupen.

– Når det gjeld Premier League, så kjenner eg at det meir er eit spørsmål om når enn om, seier Glenn om moglegheita for at ein av dei største fotballigaene i verda vil ta i bruk det omdiskuterte verktøyet.

– Premier League er den mest lukrative ligaen i verda, så ein lite gjennomtenkt introduksjon av VAR ville vore alvorleg. Men konsekvensane av ikkje å innføre teknologien kan også bli store.

International Boards (IFAB) godkjente nyleg VAR-teknologien, mens Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har sagt at VAR må utviklast ytterlegare før det blir innført i meisterligaen.

No kan det likevel gå mot videodømming for Premier League-laga frå neste sesong.

– Etter FA-cupfinalen (i mai) kjem vi til å evaluere og avgjere om vi skal innføre det til neste sesong, men eg trur det vil vere tilfellet, seier Glenn.

