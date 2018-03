IAAF held opp fram med utestenging av Russland

sport

Russland blei sleppt inn igjen i varmen av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) etter leikane i Sør-Korea, men hos IAAF møter russarane framleis ei kald skulder.

IAAFs norske dopingekspert, Rune Andersen, sa på ein pressekonferanse i Birmingham at russarane ikkje har møtt krava til å bli sette inn på nytt.

– Vi rådde IAAFs styre til ikkje å ikkje ta Det russiske friidrettsforbundet (RUSAF) tilbake, og det blei akseptert av styret, sa Andersen.

– Mange av krava for å bli tekne tilbake er oppfylt, men det er framleis mange som ikkje er det. Mellom anna har RUSAF og RUSADA (Antidoping Russland) framleis ikkje gjeve oss ein dopingtestplan for 2018 som testar utøvarane hyppig nok, heldt han fram.

Andersen la til at RUSAF heller ikkje har ordna opp i juridiske problem som førte til at forbundet ikkje kunne påleggja mellombelse dopingutestengingar.

IOC oppheva dopingutestenginga til Russland på slutten av vinter-OL i Pyeongchang sist månad.

Russland blei stengd ute frå OL etter skuldingar om eit statsstyrt dopingsystem under 2014-leikane i Sotsji.

168 russiske utøvarar var med i Sør-Korea under det olympiske flagget (OAR).

Fleire russiske utøvarar var også med under for innandørs-VM i Birmingham sist veke som nøytrale. Blant dei var vinnarane av høgdekonkurransane for kvinner og menn, Marija Lasitskene og Danil Lysenko.

