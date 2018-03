Widgren glepp for Lagerbäck og Noreg

sport

Søndag fortalde Östersunds-Posten at Östersund-spelaren Dennis Widgren var ønskt med i troppen til landslagssjef Lars Lagerbäck til fotballandskampane mot Albania og Australia i slutten av mars.

Venstreback Widgren, som har norsk far, har tidlegare ymta frampå at landslagsspel for Noreg kan vera aktuelt, men tysdag fekk det norske håpet om Widgren på landslaget ein knekk. Grunnen er at han må seia frå seg det svenske statsborgarskapet sitt om han skal spela for Noreg.

– Om han skulle spelt for oss no, hadde han vore nøydd til å byta til norsk statsborgarskap, og det kjem jo ikkje til å skje. Han er sjølvsagt ikkje interessert i det, sidan han er fødd og oppvaksen i Sverige. Difor må vi venta litt, seier Noregs assistenttrenar Per Joar Hansen til Nettavisen.

Regjeringa og Stortinget vurderer for tida å opna for dobbelt statsborgarskap frå 2019. Noreg er det einaste landet i Norden som ikkje tillèt dette.

– Om det kjem ei lovendring som tillèt dobbelt statsborgarskap, så er eg open for å skaffa meg det. Då vil det også vera mogleg å spela på det norske landslaget, om eg blir teken ut, seier Widgren til Nettavisen.

Widgren har imponert stort for den svenske overraskingslubben Östersund den siste tida. Nyleg slo laget Arsenal 2–1 på bortebane i Europaligaen.

