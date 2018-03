Bjørndalen skaut feilfritt i verdscup-comebacket

sport

Veteranen var i mål 40,4 sekund bak vinnartida i Kontiolahti. Av dei norske var Johannes Thingnes Bø best med fjerdeplass. Stryningen var i leiinga før siste skyting, men med to bomskot skaut han seg ut av sigerskampen.

Det blei heller ingen pallplass på Bø, som enda 19 sekund bak Sjipulin.

Bjørndalen gjorde torsdag comeback i verdscupen etter å ha stått over sidan Ruhpolding i januar. OL gjekk også utan 44-åringen etter at han blei vraka til leikane i Sør-Korea. To 18.-plassar var alt han hadde å vise til.

Det var ein tent Bjørndalen som stilte til start. Han hadde tapt 23 sekund til leiande Johannes Thingnes Bø på den første runden, men med feilfri liggjande skyting hang han med. På standplassopphaldet knappa han inn fire sekund.

Bjørndalen var også feilfri på ståande skyting. Då gjekk han ut som nummer fem og hadde 23 sekund opp til leiaren.

Rufsete på ståande

Johannes Thingnes Bø hadde moglegheita til å knappe innpå verdscupleiinga til Martin Fourcade. Fourcade stilte ikkje til start på grunn av sjukdom. Han blei observert på veg bort frå stadion like før start. Det er venta at den franske stjerna går fellesstarten søndag.

I kjent stil banka Bø ned alle blinkane på liggjande og gjekk ut i leiing. Han auka forspranget inn til ståande skyting, men etter ein litt rufsete ståande serie blei det to strafferundar. Han gjekk ut 22 sekund bak leiaren, men klarte ikkje å knappe inn med meir enn tre sekund på sisterunden.

Anton Sjipulin fekk ikkje gå i OL. Russaren verka både rask i sporet og solid på standplass. Med feilfri skyting heldt han nesten same fart som Bø. Latviaren Andrejs Rastorgujevs skaut feilfritt på veg inn til andreplassen. Han var 5,8 sekund bak Sjipulin.

Storebror Bø langt bak

Henrik L'Abée-Lund låg bra an inn til siste ståande, men bomma ein gong på ståande. Dermed hamna rett utanfor topp ti med 11.-plass.

Lars Helge Birkeland skaut fullt hus etter begge standplassbesøka, men heldt ikkje så veldig høg fart i sporet. Han enda til slutt på 14.-plass.

Erlend Bjøntegaard bomma éin gong på liggjande, men fekk ikkje fleire bomskot og blei nummer 24.

Tarjei Bø var først ut av nordmennene, men fekk øydelagt sprinten med to bom på liggjande skyting. Han fekk nok ei runde på ståande, og dermed blei han med sin 33.-plass dårlegaste nordmann på sprinten torsdag.

(©NPK)