FIS varslar kjempeløft for Maren Lundby og dei andre hoppjentene

Renndirektør i FIS Walter Hofer var på plass saman med kulturminister Trine Skei Grande då ideane blei lansert på kvinnedagen framfor Raw Air.

– Vi starta med kontinentalcup for kvinner i 2004. For berre sju år sidan kom verdscupen på programmet. Vi har hatt jentene med i fem ski-VM og to OL, men alt har skjedd i normalbakken. No er vi klare for neste steg. Vi har levert søknad om å fjerne restriksjonane om at jentene berre skal hoppe i normalbakkar, sa Hofer.

I helga hoppar både kvinner og menn i storbakken i Holmenkollen. Det skal bli fleire slike felleshelger neste sesong. Hoppjentene skal bli eit langt meir synleg produkt saman med gutane.

Grande: – Eit scoop

Og når jentene flyttar over i storbakken, blir det mykje lettare å få dei inn på Raw Air-programmet.

– Dette er eit scoop for hoppsporten. Eg trur dette også vil gi eit kommersielt løft for skihoppinga, sa Grande.

– Veldig bra. Dette løfter jentehopp. Det gleder meg kraftig. Vi har Maren Lundby, som kjem til å bli ein viktig aktør i norsk og internasjonal hoppsport i mange år. Nå blir jentehopp ein enda større del av hoppfamilien, seier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Det siste løftet

Det er uklart når hoppjentene får vere med i Raw Air, men ein er nærmare enn nokon gong.

– Ei glimrande moglegheit til å vise at hoppsporten og norsk idrett er i front på dette området. Det er gledeleg at kulturministeren tar del i dette. Dette er ei glimrande moglegheit for henne til å gjere det siste løftet for jentedelen i vår sport, seier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Det er liten tvil om kor mykje prestisje FIS legger i jenteløftet når Walter Hofer og renndirektørkollega Chika Yoshida begge var til stades i Holmenkollen torsdag.

Komitéleiar hopp, Bente-Lill Romøren, var også på plass da hoppjentene tok eit steg nærmare full likestilling i hoppbakken.

