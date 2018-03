Kulturministeren avventande til OL-planane til Lillehammer

sport

Torsdag blei det kjent at Lillehammer ønskjer å søke om OL i 2026 eller 2030. Tanken er at vinterleikane skal gå føre seg i heile Noreg. I planane blir det i tillegg lagt vekt på at det ikkje vil vere behov for å byggje nye store anlegg.

Kulturministeren vil sjå korleis OL-ideen slår an før ho involverer seg i prosjektet. Det har vore fleire forsøk på å få vinterleikane tilbake til Noreg etter Lillehammer-OL i 1994. Det har vore kostbare prosessar.

– Dette er jo ein søknad som må komme frå idretten. Lillehammer må sørgje for å ha støtte i idretten og hos folket før ein slik prosess kan starte. Det er ikkje så lenge sidan vi parkerte ein søknad frå Oslo, så eg er avventande, seier Grande til NTB.

– Har du vore i kontakt med dei som står bak planane?

– Nei, det har eg ikkje. Det er i og for seg også riktig at eg ikkje gjer det før dei er sikre på at dei har idretten og frivillige bak seg. Folk må skjønne kva for eit konsept dei har. Det er snakk om mykje pengar. Skal Noreg ha eit slikt arrangement, er det viktig for meg at det blir gjort på ein annan måte enn i dag. Det må dragast mykje meir ned og vi må bruke mindre pengar. Vi må også gjere det meir til ein folkefest og ikkje ein pampefest.

Ho legg til at investeringane til eit OL må vere «noko varig for idretten og frivilligheita i Noreg».

– Kva kjem du til å gjere i denne saka framover?

– Eg trur dei først må gjere jobben med å få støtta hos idretten. I tillegg må dei forklare folk kva som er bra med dette arrangementet. Eg er derfor avventande, avsluttar kulturministeren.

