Lillehammer vil søke vinter-OL 2026 eller 2030

Lillehammer planlegg søknaden sin med at det ikkje vil vere behov for å byggje nye store anlegg. Oslo, Finnmark, Vikersund, Telemark, Trondheim, Voss og Stavanger kan få øvingar.

– Denne planen er så god at Idrettsforbundet og norske politikarar må forstå at det er noko heilt anna enn alle tidlegare norske forslag. Det blir såpass rimeleg at eg trur også det norske folk vil kunne samle seg om at Noreg igjen kan søke om vinter-OL. Eg kjem dessverre ikkje til å delta, men eg stør dette prosjektet fullt ut, seier gullguten Aksel Lund Svindal til VG.

Planen for ein ny OL-søknad med OL-byen frå 1994 som base er forma saman med rådgivar og tidlegare IOC-medlem Gerhard Heiberg. Den er basert på mykje informasjon frå Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

IOC-president Thomas Bach sa på ein pressekonferanse etter OL i Pyeongchang at han håpet at leikane snart kom tilbake til tradisjonsrike vintersportsstadene, og han nemnde i den anledning Noreg.

