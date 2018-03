Skiforbundet søkjer Skinstad-erstattar

sport

Skinstad gav seg i mars 2015. Stillingsannonsen for den nye administrative sjefen vart lagt ut på nettstaden Finn.no onsdag.

Forbundet har fordelt Skinstads oppgåver på to personar sidan han slutta. Asgeir Moberg har fungert som administrativ leiar.

– Vi har køyrt med ei todelt leiing etter at Åge slutta, og det var litt fordi vi ønskte å ha ein fot i bakken og sjå på organisasjonen og kva slags type person og eigenskapar erstattaren skal ha. No synest vi tida er inne for å optimalisere organisasjonen med ein leiar på toppen. Dette er ein administrativ leiar som rapporterer til langrennskomiteen, seier leiaren i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, til NTB.

I stillingsannonsen blir det opplyst at skiforbundet ønsker den faste stillinga besett snarast mogleg.

– Vi håpar at dette ikkje skal bli ein altfor lang prosess. Vi opnar for både intern og ekstern rekruttering. Det finst gode interne kandidatar som vi gjerne ser på søkjarlista, og så trur vi at det er viktig å lyse ut ei slik stilling slik at ein eventuell intern kandidat blir konkurranseutsett, seier Skogstad.

