Bjørndalen vurderte å gå for Kviterussland i OL

Bjørndalen vart ikkje tatt ut i den norske troppen til Pyeongchang-OL. Han drog i staden til Sør-Korea som ein del av Kviterusslands team. 44-åringen var støttespelar for kona Darja Domratsjeva.

No røper Bjørndalen at han fekk tilbod om å delta for Kviterussland i vinterleikane.

– Ja, det var teoretisk mogleg å gjere det, og det kunne ha gått. Eg gjorde ei grundig vurdering. Men eg takka nei, og det trur eg var riktig, seier Bjørndalen til TV 2.

– Eg er jo norsk, og det hadde vore krevjande å skli ned på stadion i kviterussisk drakt. Eg trur ikkje det hadde kjentest riktig. Så avgjerda eg tok kjennest veldig riktig, seier han til kanalen.

Denne veka skal Bjørndalen i aksjon i Holmenkollen. Første oppgåve blir sprint torsdag.

