Parahockeylaget slo Japan og speler om 5.-plassen

sport

Opningstapet mot Italia vart skjebnesvangert for Noregs ambisjonar om å komme seg til semifinale og spele om medaljar. Italienarane gjekk saman med suverene Canada vidare frå Norgs gruppe, men det norske laget vann onsdag for andre gongen på rad i turneringa.

Etter 3–1-sigeren over Sverige i den siste gruppekampen vart Japan sett på plass. Rolf Einar Pedersen stod for tre av dei norske måla, mens Audun Bakke scora to gonger og Magnus Bogle éin.

Periodesiffera var 2–0, 3–1 og 1–0 i norsk favør.

Tsjekkia slo Sverige 4–3 i ein annan plasseringskamp onsdag og blir Norgs motstandar i kampen om femteplassen.

(©NPK)