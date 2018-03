Ulsom til topps i Iditarod

sport

Ulsom overtok leiinga i løpet då franske Nicolas Petit køyrde feil i snøstormen på veg til sjekkpunktet Elim. Sidan har han vore i leiinga. Ingen andre hadde passert det siste sjekkpunktet då 31-åringen passerte målstreken med sine åtte hundar.

– Eg er naturlegvis ein svært fornøgd mann akkurat no og er i ein god posisjon. Eg er veldig imponert over hundane mine, sa Ulsom i eit kort intervju under det korte opphaldet på det siste sjekkpunktet.

Han starta med 16 hundar i Anchorage, men 9 dagar og 12 timar seinare var hundespannet reduserte til åtte hundar. Han tok farvel med dei to siste hundane ved det siste sjekkpunktet.

God premie

Norske Robert Sørlie, som vann i 2003 og 2005, vart den første norske hundekøyraren som har ein Iditarod-seier å skryte av. No har han fått selskap av Ulsom.

Vinnaren får snautt 400.000 kroner og ein bil.

Seavey-familien har dominert Iditarod med siger dei seks siste åra. 58-årige Mitch Seavey vann i 2004, 2013 og 2017.

Sonen Dallas Seavey, som har fire sigrar i løpet, boikottar løpet i år i protest mot behandlinga av ei dopingsak og deltar i staden i Finnmarksløpet i Noreg.

Joar Leifseth Ulsom har vore i tetsjiktet i Iditarod fleire år på rad. I fjor vart det fjerdeplass. I år fekk han sin etterlengta siger.

67 hundekøyrarar la ut på kraftprøven frå Willow 4. mars.

(©NPK)