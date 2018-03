Vikersund har endra bakkeprofilen før Raw Air

sport

Det er bygd opp nærmare to meter med snø i overgangen mellom unnarennet og sletta, melder NRK.

Rennleiar Ole Gunnar Fidjestøl meiner at dette skal gjere det meir krevjande å flyge langt, men samtidig også lettare å lande på lange svev.

– Bakgrunnen er at bakken har vore for bratt i den siste delen av svevet. No blir det lettare for juryen å sette fart. Håpet er at det ikkje skal bli så stor avstand mellom dei kortaste og lengste hoppa, seier Fidjestøl til NRK.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er einig i at endringa på snøprofilen kan føre til lengre hopp.

Evensen forbetra sjølv verdsrekorden til 243 og 246,5 meter i 2011 då bakken var blitt ombygd.

Han trur kanskje Vikersund-arrangørane har lyst til å strekke på verdsrekorden og kjenner presset frå Planica. Rekorden frå mammutbakken i Slovenia er ikkje så veldig langt bak Stefan Krafts verdsrekord på 253,5 meter. Den sette austerrikaren i lagkonkurranse i Raw Air i Vikersund i fjor.

Kamil Stoch har bakkerekorden i Planica med 251,5 meter, sett i fjor.

