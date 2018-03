Besseberg vil gi seg som skiskyttarpresident

sport

Nordmannen har hatt toppvervet i skiskyttarsporten i 26 år. På IBU-kongressen i september skal det veljast ny president, og Besseberg bekreftar no at han ikkje er aktuell.

– Planen er at eg ikkje stiller som kandidat igjen, seier Besseberg til NRK.

72-åringen, som vart valt til IBU-president i 1992, bekreftar overfor kanalen at han har informert både det norske og det internasjonale skiskyttarforbundet om avgjerda.

Besseberg stengjer rett nok ikkje heilt døra for at han tar ein periode til. Føresetnaden for at veteranen gir seg, er at det kjem på plass ein «dyktig etterfølgjar».

– Eg jobbar med det no, seier Besseberg.

Fleire gonger tidlegare er han blitt overtalt til å fortsette.

(©NPK)