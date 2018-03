Ulset tok bronse i Paralympics

sport

Tingvoll-utøvaren hadde ingen bom og kom inn 1.23,7 bak vinnaren canadiske Mark Arendz. Andreplassen var det franske Benjamin Daviet som stakk av med.

– Eg har aldri vore så glad for ein bronse. I dag var det alt eller ingenting. Det funka frå start. Eg har vanvitige ski, forma er bra og skytinga var lett. Fytti grisen, i dag var det artig, seier Ulset til NRK.

Nordmannen har frå før sju medaljar frå Paralympics, men lykkast ikkje før 15 kilometeren fredag med å sikre seg ein pallplass i Sør-Korea.

– Eg føler eg har mislykkast så langt. Eg har vore i bra form, men har hatt mykje stong ut. Dette var siste sjansen min, så det kjennest godt. Dette betyr alt, seier Ulset.

Landslagstrenar Lars Berger, som såg det heile frå sidelinja, seier til kanalen at han er mektig imponert over Ulsets prestasjonar på standplass.

– Dette var veldig forløysande. Det har vore ein vanskeleg start for Nils-Erik, men han har gradvis fått betre kontroll på skytinga, og i dag klaffa alt for han. Eg var heilt sikker på at han ikkje skulle dra herifrå utan individuell medalje, seier Berger.

På 7,5 kilometer laurdag kom 34-åringen inn til ein 6.-plass etter to bom i første skyting og ein i siste, mens han i 12,5 kilometeren tysdag kom inn til ein 4.-plass med ein bom i første skyting, og ein i andre. Dei to siste skytingane var feilfrie.

