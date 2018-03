Eckhoff gir seg som landslagstrenar for skiskyttar-jentene

sport

– Han føler at han har gjort sitt. Det er veldig mykje reising i skiskyting, og han har tre ungar, seier Odd-Bjørn Hjelmeset til NRK.

Hjelmeset, som er idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, seier han gjerne skulle sett at Eckhoff heldt fram i fire nye år, og legg til at Eckhoff har vore ein stor kapasitet for norsk skiskyting.

Dei norske utøvarane fekk beskjeden søndag. Dei forstår valet til trettiåtteåringen.

– Alle utøvarane synest Stian har gjort ein fantastisk jobb, og at han er ein bra mann. Men dei skjønner at han ikkje vil gå på fire nye år med den reiseverksemda som krevst, seier idrettssjefen.

Jakta på ein arvtakar etter Eckhoff er alt i gang, og Hjelmeset seier dei har fleire namn på blokka.

– Vi håper dette går raskt og effektivt, seier han.

