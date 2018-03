Gabrielsen gir seg som Vipers-trenar etter sesongen

sport

Det opplyser Vipers i ei pressemelding måndag morgon.

Gabrielsen orienterte spelarane om avgjerda etter 36-30-sigeren over Storhamar søndag. Vipers kjempar om seriegullet. Sørlendingane er eitt poeng bak Larvik på tabelltoppen, men har éin kamp mindre spelt.

Vipers seier klubben har forståing og respekt for Gabrielsens val om å gi seg. I pressemeldinga står det at han har vektlagt omsynet til familien. Han forlèt trenartilværet for ein jobb i det private næringsliv.

I romjula vann Vipers cupgullet under Gabrielsens leiing. Det var deira aller første tittel.

(©NPK)