Klæbo frontar stor norsk Kina-tropp

sport

Til saman rundt 16–17 nordmenn skal vise fram skisporten i det mest folkerike landet i verda. Både sprintlandslaget og rekruttlandslaget stiller.

Dei fleste drar allereie grytidleg måndag. Klæbo først tysdag. Han skal også vere med i Kulåssprinten i Sarpsborg tysdag.

Sprinten i Sarpsborg og Kina-turen gjorde at 21-åringen stod over den tradisjonelle løparbanketten i Falun søndag kveld.

– Eg skal komme meg fortast mogleg heim. Eg skal gå skirenn allereie tysdag og på torsdag reiser vi til Kina. Derfor blir det ingen bankett for min del. Eg reknar med at dei kjem til å ha det artig. Det kom ein polakk til meg med ei flaske whisky som han sa at eg måtte drikke på søndag, men eg trur ikkje at eg skal sippe til den i bilen heim, nei. Det er greitt å få ei natt heime før eg reiser igjen, sa Klæbo framfor den sju timar lange bilturen til Trondheim.

Noreg har mange følarar ute overfor kinesisk langrenn for tida, og for Klæbo og kompani handlar ikkje kinaopphaldet først og fremst om det sportslege.

– Motivasjonen er at Kina er ein potensielt stort marknad for langrenn, og eg trur at alle har noko å tene på at vi får med dei. Dei satsar stort og satsar mot Beijing-OL i 2022. Då trur eg eit slikt besøk kan vere ein god start på å få med dei på verdsnivå.

Verdscupvinnaren må vente med ferien til etter at NM del to i Alta 5.- til 8. april er over.

(©NPK)