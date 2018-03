Ruud tapte kvalifiseringskamp i Miami

sport

Det var tøff motstand som venta nordmannen i den første runden av kvalifiseringa til Miami Open for menn. Australiaren John Millman er rangert som nummer 92 på ATP-rankinga, mens den norske nittenåringen no ligg som nummer 200.

Mot den australske tjueåtteåringen tapte Ruud to strake sett, 3–6, 6–7 (8-10).

Dermed er Nord-Amerika-turneen over for Ruud, som no reiser heim til Noreg. Den neste oppgåva for Casper Ruud er Davis Cup for Noreg mot Irland i Oslo, 7. og 8. april.

Ruud fall måndag fire hakk på den siste ATP-rankinga i tennis. Snarøya-guten er no nummer 200 i verda. Det er over eitt år sidan sist Ruud har vore så langt nede på lista. På det beste har han vore på 108.-plass.

Raset på rankinglista gjer at han får ein tøffare veg til å kvalifisere seg til turneringar framover.

