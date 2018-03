Hirscher vil tenkje meir fart neste sesong

sport

Hirscher har vunne eit renn i super-G (Beaver Creek 2015) i karrieren, men han prioriterte ikkje fartsdisiplinane utfor og super-G denne sesongen. Total har han vunne 58 verdscupsigrar i karrieren.

– Utfordringa er krevjande, men du kan berre bli betre og betre for kvar dag. I slalåm og storslalåm er det vanskeleg å sette seg nye utfordringar, seier Hirscher til den austerrikske TV-kanalen Servus-TV.

– Eg vil ikkje sjå bort frå det, men du må starte frå scratch i forhold til slalåm og storslalåm, seier 29-åringen

Hirscher fekk ein tøff start på sesongen etter at han datt og knekte eit bein i ankelen i august. Den eminente teknikken hans førte likevel til at han nærmast var overlegen i alle konkurransar i dei tekniske greinene denne sesongen.

Dei få unntaka var storslalåmrennet i Sölden (deltok ikkje), slalåmopninga i finske Levi og Kitzbühel-slalåmen som Henrik Kristoffersen vann.

Hirscher vann likevel sitt sjuande strake verdscuptrofé samanlagt. No ser han vel kanskje at utfordringa til å ta sitt åttande ligg i å ta fleire verdscuppoeng i utfor og super-G. Sesongen var tydelegvis veldig stong inn for Hirscher.

Også Kristoffersen tenkjer meir fart framover. Han skal køyre alle øvingar under alpin-NM i Hafjell denne veka. Han treng FIS-punkt for i det heile tatt kunne starte i super-G i verdscupen.

Det skal køyrast utfor onsdag og superkombinasjon torsdag og super-G fredag i Hafjell. Laurdag og søndag går dei tekniske øvingane.

(©NPK)