Dæhli håpar skademarerittet er over

– Det har vore veldig frustrerande med alle skadane, og dette er enda ein sesong der fire-fem månader har vore preget av skader, men no tenkjer eg berre positivt. Eg er i form og føler meg bra. No skal eg gi alt både for St. Pauli og landslaget, så får vi sjå kva som skjer, seier han til NTB.

Etter å ha komme tilbake frå alvorlege kneproblem er det lysken som har skapt problem for Dæhli denne sesongen.

– Eg spelte med smertestillande ein god periode, og det var kanskje ikkje den luraste avgjerda. Det kom til eit punkt der eg måtte opererast, og det lukkast veldig bra. No føler eg meg heilt fin, seier han.

Det har tatt tid å komme i kampform igjen etter skaden, men Dæhli føler att han er der i tide til vårinnspurten i 2. Bundesliga og til landslagssesongen.

– Etter ein operasjon er det ikkje berre å hoppe rett inn på laget. I Tyskland fungerer det ikkje sånn, og iallfall ikkje for meg. Eg måtte bli såpass klar at trenaren stoler på at han kan bruke meg meir enn ti minutt før eg blir sliten. No er eg der, og eg føler meg veldig bra, seier han.

Dæhli har alltid fått tillit av Lars Lagerbäck og har fått speletid i alle dei sju kampane han har vore i troppen.

– Eg føler at eg har spelt gode landskampar under Lars. Den mot Tyskland var ikkje god, men resten har vore ganske gode prestasjonar. Han veit kva eg kan og står for når eg er i form, og no føler eg at eg er det. Det er vel derfor eg er med.

