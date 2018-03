Herlovsen klar for dyst mot Nord-Irland

sport

Noregs kvinnelandslag i fotball spelar 10. april EM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland borte. Onsdag presenterte Sjögren troppen som skal kjempe med flagget på brystet.

– Troppen er basert på Algarve-samlinga. Isabell kjem inn igjen etter å ha vore ute sist. Det er viktig for oss. Nokre av dei nye frå Algarve er framleis med, blant anna Ingrid Syrstad Engen som imponerte, seier landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

– No blir det ei annleis samling enn Algarve. Der var det mange kampar på kort tid. No har vi ei ganske lang samling med moglegheit til å trene godt før kampen. Vi samlast ei veke før kamp og får god tid til å førebu oss. Det blir bra, fortset han.

Sjögren er klar på at Noreg bør ha tre poeng.

– Det er heilt avgjerande for resten av kvaliken at vi vinn kampen. Det gjer vi dersom vi presterer bra, meiner landslagssjefen som også seier det er positivt for landslaget at Toppserien startar opp igjen kommande helg.

– Det er to rundar før vi samlast. Det er positivt og gjer at dei heimlege spelarane får spelt eit par teljande kampar før vi møtest, seier Sjögren.

(©NPK)