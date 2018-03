sport

Han var 2.60 sekund bak vinnaren Adrian Smiseth Sejersted. Kristoffersen køyrer NM for å sikre seg FIS-poeng slik at han blir aktuell for fartsøvingar i verdscupen neste sesong.

Sejersted var 0,16 sekund framfor Kjetil Jansrud og 0,39 framfor Aksel Lund Svindal på dei nærmaste plassane.

(©NPK)