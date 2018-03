Ny hovudsponsor gir kvinnefotballen millionløft

sport

Sponsoravtalen varer ut 2019 med opsjon på ytterlegare to år, men ingen av partane vil seie kor mykje avtalen er verdt anna enn at det er snakk om ein millionavtale.

– Dette viser igjen at kvinnefotballen er eit produkt som mange har tru på. Det betyr mykje, seier Hege Jørgensen, dagleg leiar for serieforeininga for kvinnefotball.

Coop er også hovudsponsor for Eliteserien i fotball, ved sida av å vere samarbeidspartnar til Norsk toppfotball og delpartnar til 1. divisjon menn. No blir fotballsatsinga toppa ved at daglegvarekjeda bli hovudsponsor for den øvste divisjonen i kvinnefotballen.

– Fotball er folkesport nummer éin for både stor og små, og vi er stolte av å vere med å utvikle norsk breidde- og toppfotball i åra som kjem, seier konsernsjef Geir Inge Stokke.

