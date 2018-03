Södergren ser positivt på nordnorsk innslag i eliteserien

sport

Håkan Södergren, leiaren for Get-ligaen (eliteserien), ser derimot ikkje på det som noko problem.

– Det er jo berre positivt at norsk ishockey får eit lag frå Nord-Noreg. Eg ser at det kan bli utfordringar, men ikkje verre enn at dei kan løysast, seier Södergren til NTB.

I 1. divisjon har Narvik spelt to bortekampar laurdag og søndag i sør og når laga frå sør har vore i Narvik er det spelt kampar laurdag og søndag. Det er ikkje så mange flyavgangar til Evenes. Blant anna på laurdagar er det ikkje noko direktefly, mens søndag det fleire avgangar nordover og sørover att. Narvik ligg om lag ein time med buss unna flyplassen.

Om laget vinn over Ringerike i den siste kampen i kveld i kvalifiseringa vil laget erstatte Kongsvinger i eliteserien. Omvendt er det Ringerike som rykker opp, så uansett korleis utfallet blir så vil det for første gang på fire år bli eit nytt lag i eliteserien.

Stjernen, som rauk av NM-sluttspelet i siste kamp mot Manglerud Star, har så langt ikkje tapt ein einaste av dei fem kvalifiseringskampane. Kongsvinger derimot må ta den tunge turen ned i 1. divisjon.

Narvik vann sitt heimemøte mot Ringerike med 3–2 etter forlenging. Ringerike spelar sine kampar i Sjongshallen i Hønefoss.

Narvik blir trent av finske Niko Eronen og er ein hardtarbeidande gjeng utan dei heilt store stjernene. Laget er godt organiserte og er dessutan bra fysisk. I finske Joona Partanen har dei ei solid målvakt.

Klubben reknar med å måtte auke sitt budsjett med 3 millionar kroner om opprykket blir eit faktum for å styrke spelarstallen og lokke etablerte spelarar nordover.

