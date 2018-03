Eliteseriespelar tiltalt for sovevaldtekt

sport

At det blir tatt ut tiltale stadfester statsadvokat Ingvild Thorn Norheim til VG.

Ho vil ikkje utlevere tiltalen ettersom det kan bli aktuelt at rettsmøtet går bak lukka dører.

– Den er sendt til beramming i Romsdal tingrett. Eg kjem ikkje til å gå vidare inn på detaljane i saka, seier Norheim.

Spelaren skal ha fått forkynt tiltalen fredag, men avisa har ikkje lukkast med å få ein kommentar frå forsvararen til spelaren.

Advokat Mette Ekroll Nyland som assisterer den fornærma kvinna seier at hennar klient er glad for at saka har komme eit steg vidare.

– Ho er glad for å bli trudd av politiet, seier Nyland.

Siktinga mot spelaren blei tatt ut i fjor sommar, og saka har vore etterforska sidan den tid. Saka blei ferdigstilt i januar, men statsadvokaten meinte den kravde vidare etterforsking.

