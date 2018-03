AaFK henta tidlegare Arsenal-spelar

sport

Den førre arbeidsgivaren til Meade var svenske AFC Eskilstuna, som førre sesong rykka ned frå Allsvenskan. No skal han spele under Lars Bohinen i 1. divisjon.

– Eg ønskte noko nytt, og da Lars ringde meg hadde vi ein god prat. Dette er ein klubb som ønskjer å kjempe om opprykk tilbake til øvste nivå i Noreg, og det er noko eg ønskjer å vere med på, seier Meade til nettsidene til Aalesund.

Ifølgje sunnmørsklubben kan han spele på både backplass og på venstrekanten.

– Det er snakk om ein spennande og rask spelar med eit godt offensivt register. Defensivt er han ein terrier som klinkar til med engelsk mentalitet, seier Bohinen til Sunnmørsposten.

Meade var i Arsenal-systemet mellom 2004 og 2013. Engelskmannen fekk A-lagsdebuten i den elleville 7-5-sigeren til Arsenal over Reading i ligacupen i oktober 2012. Same haust spelte han også for London-laget mot Olympiakos i meisterligaen.

Han fekk elles lite speletid under Arsène Wenger. Sommaren 2013 gjekk han til Swansea, men der spelte han ikkje ein einaste kamp. Han leid same skjebne på utlån i Luton Town.

Først da Meade kom til Hadley, St. Albans og AFC Eskilstuna fekk han regelmessig speletid.

