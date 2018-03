Hergeirsson letta over gode Oftedal-nyheiter

sport

Györ-proffen landa forkjært mot slutten av førsteomgangen mot Kroatia i EM-kvalifiseringa. Oppløyst i tårer vart Oftedal boren av bana.

Det vart raskt klart at det ikkje var snakk om ein kneskade lik den lagvenninna Nora Mørk nyleg fekk. Det var ankelen som hadde fått seg ein skikkeleg trykk.

Seinare på kvelden viste ei røntgenundersøking at Oftedal ikkje hadde brot i ankelen. Det var berre eit kraftig overtråkk.

– Det såg ikkje bra ut då det skjedde. Vi frykta det verste, men håpa sjølvsagt det beste. Det var ei lette då undersøkingane viste ingen alvorleg skade, skriv Hergeirsson i ein tekstmelding til NTB dagen etter.

Mindre vondt

Det er for tidleg å seie når Oftedal er tilbake på handballbana.

– Kor lang tid det vil ta er vanskeleg å estimere no, men dei neste par dagane vil nok gi oss svar på når ho kan forventast å vere tilbake, opplyser landslagslege Anne Froholdt.

Ho fortel at Oftedal er ved godt mot dagen etter uhellet i Nadderud Arena.

– Stine har vondt, men mindre enn i går. Ho har sjølv vore i kontakt med klubben (Györ), som vil følgje henne opp. Og så vil vi følgje opp frå Noreg med det vi kan, seier Froholdt til NTB.

Skuldar på seg sjølv

Oftedal sjølv seier ankelskaden var sjølvforskyldt.

– Det var min eigen feil. Eg hoppar inn og landar forkjært. Som regel gjer overtråkk ordentleg vondt, og det gjorde dette også. Men eg er veldig glad for at røntgenbilda ikkje viser meir enn det. No tar eg det som det kjem dag for dag, så ser vi kva som skjer vidare, seier Oftedal i ei pressemelding lagt ut på handballforbundets nettsider.

Noregs handballjenter vart klar for EM i Frankrike i desember med 33-27-siger over Kroatia. Det skjedde to kampar før slutt i kvalifiseringa.

(©NPK)