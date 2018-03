Løfshus håpar å ha trenarkabalen klar 1. mai

sport

Det gjeld kvinnetrenarane Roar Hjelmeset og Sjur Ola Svarstad, og herretrenarane Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen. Sistnemnde er sprinttrenar og signaliserte i Falun at han blir med vidare på lasset. Nossum har vore knytt til både sprint- og allroundlaget.

Herretrenar Tor Arne Hetland har kontrakt ut 2019-sesongen, akkurat som Løfshus sjølv.

– Vi er i forhandlingar med alle fire, og så får vi sjå kvar vi endar. Det er ikkje sikkert at alle blir med vidare. Vi håpar å ha alt på plass innan 1. mai, seier Løfshus til NTB.

Hjelmeset sa under den avsluttande verdscuphelga i Falun at han hadde lyst til å fortsette, men at han måtte ha full støtte i løpargruppa for å skrive under ein ny kontrakt.

– Eg har veldig forståing for at enkelte synest vi skal tenkje litt nytt og at vi har halde på for lenge. Eg har full forståing dersom nokon meiner det. Eg merkar at det går meir mot slutten enn det har gjort før. Eg må vere såpass ærleg, sa Hjelmeset då han snakka med pressa etter Marit Bjørgens siger i minitouren.

Den sportslege leiinga for langrenn i Norges Skiforbund er uansett i gang med evalueringa, og dei håpar å komme endå lenger under dei kommande NM-dagane i Alta 5. – til 8. april.

– Eg håpar at mykje skal vere gjort fram til vi har vårt trenarseminar i Lillestrøm 19.- og 20. april, seier Løfshus.

