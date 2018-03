Noreg klare for G17-EM etter storsiger

sport

Kornelius Normann Hansen viste veg med å sende Noreg i leiinga tre minutt ut i andre omgang. Same mann dobla leiinga etter 57 minutt på pasning frå Leo Erik Jean Cornic.

Kristoffer Askildsen kom inn etter 57 minutt og takka for tilliten frå landslagstrenar Gunnar Halle med å sette inn 3-0-målet på overtid.

For Noreg heldt det med uavgjort for å komme vidare som eitt av dei sju beste toarlaga, men ettersom Tyskland tapte sin siste kamp for Skottland med 0-1, blei dei norske gutane også gruppevinnarar med sine sju poeng.

– Det var fantastisk gøy å klare det. Dette er eit lag med stor L. Dei jobbar knallhardt for kvarandre og vil kvarandre godt. Det har vi fått utbytte av denne veka, sa trenar Gunnar Halle til fotball.no.

– A-landslaget har sett standarden med to veldig gode kampar den siste veka. Det inspirerer, tilføydde han.

Det er andre år på rad G17-landslaget kvalifiserer seg til EM-sluttspelet.

– Det er gøy at vi klarte det igjen og at vi får sjansen til å spele mot dei aller beste. Det betyr mykje for oss i og rundt laget, men også for norsk fotball. Det viser at vi gjer ein god jobb både i klubbar, kretsar og på landslaget, sa Halle.

EM-sluttspelet går i England frå 4.–20. mai. Den 5. april blir gruppeoppsettet trekt.

