West Ham-kapteinen ber fansen vere rolege 

Rundt 20 av supporterane til Premier League-klubben blei utestengde på livstid som følgje av scenene som fann stad i den aktuelle kampen. Fem personar tok seg inn på bana på London Stadium 10. mars.

I tillegg tok fleire hundre supporterar oppstilling i nærleiken av VIP-seksjonen, der blant anna klubbeigar David Sullivan sat. Sistnemnde skal ha blitt treft av ein mynt, og heile leiinga måtte til slutt forlate seta sine av omsyn til eigen tryggleik.

I samband med heimekampen mot Southampton kommande laurdag, vil ekstra politistyrkar vere på plass. I tillegg skal det bli sett opp ekstra gjerde mot seksjonen der klubbleiinga sit.

– No treng vi at alle står saman og stiller seg bak laget. Positive vibbar spreier seg alltid til spelarane på bana, seier lagkaptein Mark Noble.

Han ber om ro i rekkene til supporterane.

Fansen har samtidig varsla ein ny protest på utsida av arenaen i samband med kampen laurdag.

West Ham står i fare for å rykke ned frå Premier League. Kun to poeng skil ned til laga under streken.

