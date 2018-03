Australia stengjer ute cricketstjerne i tolv månader

sport

Offisielt har ikkje Australias cricketforbund (CA) stadfesta utestenginga av Smith, men tjueåtteåringen fortalde om det sjølv til nyheitsbyrået AP og ei mindre gruppe australske reporterar på spelarhotellet i Johannesburg onsdag.

Skandalen har skaka cricketsporten og skapt overskrifter over heile verda. Smith har vedgått at han var hjernen bak jukset i den tredje testkampen mot Sør-Afrika laurdag.

Tv-bileta viste at lagkameraten til Smith, Cameron Bancroft, tok opp ein gul teip-liknande gjenstand frå lomma for å «pusse» på ballen og manipulere han. Dette blir kalla «ball tampering» og er eit brot på reglane.

Dette gjorde han for å gjere overflata på ballen ujamn, noko som igjen gjer det lettare å få ballen til å flyge ujamt i lufta.

Stengd ute i India òg

Smith, som sa at det var spelarane og leiargruppa som stod bak juksforsøket, hadde allereie før utestenginga onsdag sagt frå seg kapteinsvervet på landslaget.

Bancroft, som utførte jukset, har fått bot av Det internasjonale cricketforbundet (ICC), men har førebels ikkje vorte stengd ute. Smith er ikkje den einaste på det australske laget som har hamna i søkjelyset: David Warner har trekt seg som visekaptein på laget, og det er venta at han òg blir stengd ute i eitt år.

Ifølgje AP ligg Bancroft an til ei utestenging på ni månader.

Trenar Darren Lehmann skal, ifølgje kapteinane, ikkje ha vore involvert i skandalen og er førebels ikkje ramma.

Det er ikkje berre på landslaget at Smith og Warner er ute i kulda. Den indiske ligaen opplyste onsdag at duoen ikkje får vere med i turneringa der. Smith og Warner har kontrakt med høvesvis Rajasthan Royals og Sunrisers Hyderabad.

Ikkje nådig

CA-sjef James Sutherland har beklaga til alle crickettilhengarar i Australia.

– Denne oppførselen set spørsmålsteikn ved integriteten til laget og australsk cricket, sa Sutherland i helga.

Cricket blir rekna som nasjonalsporten i Australia, og media i landet var ikkje nådig med Smith i oppslaga måndag.

På framsida av avisa The Australian stod det «Smiths skam». I avisa vart det òg tatt til orde for at Sutherland måtte gå av, ettersom han «har gjort lite for å endre den ròtne kulturen i sporten på det høgste nivået».

– Jukset har skadd den australske cricketen frå hjelm til støvel, skreiv avisa på leiarplass.

