Brandsdal sluttar som Start-direktør

Den nyopprykte Kristiansand-klubben bekrefta avgangen onsdag. Bransdal har vore tilsett i Start sidan mai 2013.

– Eg føler klubben no står ved eit vegskilje. Vi har vore ute på ei veldig lang reise, og eg føler vi no har sprunge over målstreken. Så var spørsmålet om eg var klar for å legge ut på ei ny reise, og då følte eg tida var inne for å prioritere litt annleis i livet mitt, seier Brandsdal til ikstart.no.

Styreleiar Christopher Langeland seier han er takknemleg for arbeidet Brandsdal har gjort for klubben.

– Vi må berre takke Even for den fantastiske innsatsen han har lagt ned for Start. Han var heilt avgjerande for at vi skulle gå inn i Start i fjor, og vi har jobba tett saman det siste året. Vi har også blitt gode venner. Vi må respektere avgjerda hans, han har stått på i ein ufatteleg krevjande jobb i fem år, seier Langeland.

Start rykte ned frå Eliteserien i 2016, men rykte i fjor opp på første forsøk. Sørlendingane har så langt innleidde sesongen med 4-1-sigeren over Tromsø.

