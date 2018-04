sport

Ifølgje avisa Leeuwarder Courant, som Aftenposten refererer til, er «det sikkert» at sesongen er over for nordmannen. Det blir erfart at han har fått eit brot i mellomfotsbeinet i ankelen.

19-åringen skadde seg i ein kamp søndag. Han vreid seg i smerte.

Ødegaard er på utlån frå Real Madrid. Den avtalen går ut til sommaren.

