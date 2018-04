Europeiske aviser hyllar Bjørndalen

sport

Nokre av dei største avisene i både Sverige, Danmark og Tyskland skriv om Ole Einar Bjørndalens følelsesladde farvel med toppidretten, og dei summerer opp den lange karrieren og dei mange medaljane hans.

Under ein pressekonferanse i klubbhuset der det starta – på Simostranda i Buskerud – fortalde Bjørndalen tysdag at helseproblem er årsaka til at han legg opp. Han fekk hjarteflimmer ved fleire ulike tilfelle i fjor sommar og haust.

– Eg skulle gjerne sagt at eg var lei og mett, men det er eg ikkje. Eg er like motivert, og skulle gjerne gått nokre år til. Men eg ønsker å trappe ned etter råd frå helseteamet og familien, sa Bjørndalen under pressekonferansen.

Den svenske avisa Expressen kallar Bjørndalen ein av skiskyttarsportens aller største gjennom tidene og skriv at han gir seg etter å ha blitt vraka frå OL-laget i Pyeongchang i år.

Aftonbladet har sett saman ein bildekavalkade med høgdepunkt frå Bjørndalens karriere, med bilde frå blant anna OL i Nagano i 1998 og Sotsji i 2014.

Både tyske Bild og danske Ekstra Bladet kallar Bjørndalen ein legende. Den danske avisa meiner Bjørndalen gir seg etter det dei kallar OL-audmjukinga, og skriv at han no set stopp for ei strålande karriere. Bild skriv at Bjørndalens namn allereie er lansert som etterfølgjar til presidenten i Det Internasjonale Skiskytterforbundet, Anders Besseberg.

– Eg har fått mange tilbod, men eg har ikkje tatt noka endeleg avgjerd, sa Bjørndalen sjølv om kva framtida bringar.

