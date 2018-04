Lars Haugen ferdig i Färjestad-buret

sport

Ishockeyklubben gjer større grep etter at laget blei slått ut av Skellefteå i SM-kvartfinalen.

– Ein del tunge samtalar i dag, men slik er det i denne bransjen, seier sportssjef Peter Jakobsson.

Haugen og målvaktsrival Stefan Steen må begge finne seg nye klubbar før 2018/19-sesongen.

– Lars har vore her i tre år, Stefan i to. Vi føler at vi treng å gjere ei forandring på målvaktssida før neste sesong, og det gjer vi no. Både Lars og Stefan er to superseriøse gutar, som alltid har komme hit med godt humør og bidratt til den gode stemninga utanfor isen, seier Jakobsson.

Adam Werner blir ein av to nye keeperar i den tradisjonsrike Karlstad-klubben.

