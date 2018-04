Rørt Riise fekk namnet sitt på omdiskutert statue

sport

– Det er utruleg stort. Eg begynte å skjelve og er veldig audmjuk og rørt. Det er ein fantastisk gest frå Aalesund, kunstnaren og klubben, seier John Arne Riise til TV 2.

Statuen har skapt mykje debatt og vondt blod. Kunstverket har heile tida minna om Riise, men utruleg nok gått under namnet «Fotballspelaren».

– Alle skjønte jo at eg var modellen bak statuen, og at namnet mitt står der no er fortent. Statuen er eit symbol på den kjærleiken vi har for kvarandre i Ålesund, seier Riise vidare.

Namneendringa blei gjennomført før heimekampen til AaFK mot Sogndal i 1. divisjon.

