Eliteseriespelar tiltalt for valdtekt må møte i retten i august

Det stadfestar Romsdals tingrett overfor Nettavisen onsdag.

For halvanna veke sidan blei det kjent at statsadvokaten hadde bedt om at det skulle takast ut tiltale mot eliteseriespelaren.

Molde har valt ikkje å suspendere den tiltalte. Klubben ventar på behandlinga til domstolen av saka.

– Spelaren meiner at han ikkje har gjort noko straffbart. Det ligg ikkje til MFK som fotballklubb å ta stilling til hendingsgangen, og det ligg ikkje til MFK å felle dom i saka. Det er det rettsapparatet som skal gjere, sa Molde-direktør Øystein Neerland til Romsdals Budstikke i påsken.

Siktinga mot spelaren blei tatt ut i fjor sommar, og saka har vore etterforska sidan den tid. Saka blei i januar ferdigstilt, men statsadvokaten meinte den kravde vidare etterforsking.

