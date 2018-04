Jansen kasta ut av Scheldeprijs etter ulovleg jernbanepassering

sport

Det blei svært spesielle scener i Belgia onsdag. Ei gedigen gruppe syklistar blei kasta ut av det klassiske Scheldeprijs-rittet for ulovleg passering over ei jernbanelinje. Blant dei diskvalifiserte var Jansen, men også favorittar som Arnaud Démare og Dylan Groenewegen.

– Det blinka raudt ved ein togovergang, men den første gruppa berre køyrde over. Mi vifte var like bak, og eg var ikkje klar over at det skulle komme tog før bommen flytta på seg. Då stod eg allereie på togskjenene. Eg rekna med at dei kom til å stogge oss, men i staden diska dei oss. Det er vanskeleg å få med seg alt som ryttar, sa Jansen til procycling.no.

Ifølgje nettstaden var Edvald Boasson Hagen i same gruppe som Jansen, men han valde å vente til toget hadde passert.

– Eg var ein av dei få som stoppa for toget, så eg blei ikkje diska. Men eg stod av då vi kom inn på rundane, sa rudsbygdingen til procycling.no.

Truls Korsæth hadde allereie stått av rittet før forviklingane ved bommen. Sondre Holst Enger og Sindre Lunke skal heller ikkje ha komme seg til mål.

Scheldeprijs-rittet blei vunne av nederlandske Fabio Jakobsen. Dermed kunne Quick-Step juble for endå siger, som var den 24. for laget hittil i sesongen. Jakobsen vann føre tyske Pascal Ackermann (Bora).

