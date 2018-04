sport

Wilkins blei før helga ramma av hjartestogg. Han blei i all hast sendt til sjukehus i London, der legane la han i kunstig koma medan dei prøvde å berge livet hans.

Onsdag melde Chelsea på nettstaden sin at Wilkins er død.

– Alle i klubben er knust over å høyre at vår tidlegare spelar, kaptein og assistenttrenar Ray Wilkins er død. Kvil i fred, Ray. Du vil bli sakna frykteleg, skreiv klubben på Twitter.

– Våre tankar og bønner går til familien, venner og kollegaer av den tidlegare midtbanespelaren vår Ray Wilkins etter hans tragiske død, tvitra Manchester United.

Tidenes yngste kaptein

«Butch», som han blei kalla, gjekk gradene i Chelseas ungdomsavdeling og debuterte på førstelaget som 17-åring i 1973. Han spelte seg til fast plass sesongen etter og blei allereie som 18-åring fast kaptein på laget, som den yngste i klubbhistoria.

I 1979 blei han kjøpt av Manchester United for 825.000 pund, den gong den høgste sum Chelsea hadde fått for ein spelar. London-klubben var då i store økonomiske problem og trengde pengane.

Wilkins spelte for United i fem sesongar og vann FA-cupen i 1983 før utlandet lokka. Han spelte for Milan og Paris Saint-Germain før han vende heim til Storbritannia med Rangers og Queens Park Rangers.

Landslaget

Wilkins spelte 84 landskampar for England i åra 1976 til 1986 og var også lagkaptein ti gonger.

Etter sin aktive karriere blei han trenar. Der nøyde han seg stort sett med assistentroller, blant anna i gamleklubben Chelsea (under Gianluca Vialli og seinare under Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink og Carlo Ancelotti) og for Englands U21-landslag. Han var ei kort stund landslagssjef for Jordan.

Wilkins var også ein populær TV-ekspertkommentator.

