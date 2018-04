Trur Ødegaard blir sendt tilbake til Madrid

sport

Reporteren Anne Roel van der Meer dekkjer Heerenveen for avisa Leeuwarder Courant. Han veit det meste som skjer i klubben.

– Eg trur det er sannsynleg at Ødegaard reiser til Madrid med det første. Eg vil tru Real vil følgje han opp. Det er heilt usannsynleg at Martin Ødegaard spelar fleire kampar for Heerenveen, seier van der Meer til NTB.

Ødegaard braut i eit mellomfotsbein i kampen mot Heracles søndag. 19-åringen prøvde å fortsette kampen, men måtte gi tapt og halta av bana.

– Han må truleg vente seks veker før han kan belaste foten. Så treng han truleg også ytterlegare opp mot halvannan månad før han kan spele fotball for fullt, seier van der Meer og fortset:

– Det var ein kraftig hype då Martin kom hit (januar 2017). Han er ein god fotballspelar med ein strålande teknikk, innimellom ser vi litt Lionel Messi i han. Men vi hadde venta oss litt meir av han, ikkje minst i form av nokre fleire mål og assist.

Ødegaards avtale med Real Madrid skal gjelde til sommaren 2021. Det meste tyder på at han blir lånt ut frå storklubben i løpet av sommaren.

(©NPK)