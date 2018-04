Gulbrandsen ferdig som Oilers-trenar

sport

– Etter ein lang runde med evaluering av situasjonen er vi no einige om at det beste for begge partar er å gå kvar til sitt, seier General Manager Pål Haukali Higson til nettstaden for klubben.

Sigersvande Oilers enda på ein svak sjetteplass i eliteserien denne sesongen. I NM-sluttspelet var det over og ut etter 1–4 i kampar mot Frisk Asker i kvartfinalen.

– Gulbrandsen fekk dessverre ikkje like bra mannskap å jobba med som året før og fekk ein vanskelegare jobb å gjera denne sesongen. Dette har ikkje vore ein lett prosess og betyr at vi no får eit heilt nytt trenarteam som skal leia laget, seier Higson.

Gulbrandsen har vore i Stavanger sidan han kom til klubben som spelar i 2003.

– Alt har ein ende, og etter 10 år med meg i garderoben er det på tide med eit nytt fjes og ei ny stemme for spelarane. Det hadde sjølvsagt vore betre å gje seg etter ein god prestasjon med laget. Den førre sesongen blei ikkje som vi håpa. Det er alle skuffa over, og det er eg som har det sportslege ansvaret. Eg vel likevel å sjå tilbake på 10 flotte år som trenar og totalt 15 år i klubben med glede, seier Pål Gulbrandsen til oilers.no.

