Sveen fryktar at fotballkarrieren er over etter skrekkbrot

28-åringen knekte begge leggbeina i venstrebeinet i eliteseriekampen mot Stabæk. Framleis er ikkje Sogndal-spelaren tilbake i spel.

– Ja, eg er redd for karrieren, innrømmer Sveen overfor Oppland Arbeiderblad.

Frå sidelinja måtte Sveen sjå at Sogndal rykte ned i 1. divisjon.

– Det hadde vore heilt greitt for meg å byggje meg opp med å spele i Obosligaen, men akkurat no er eg langt unna å gjere comeback. Klart det er frustrerande og deprimerande.

Sveen kan verken springe eller spele fotball, og 28-åringen fortel til lokalavisa at han har store smerter på skadestaden.

– Operasjonen etter beinbrotet gjekk etter planen, det same gjorde dei tre-fire første månadane. Så ville ikkje det eine av dei to leggbeina gro skikkeleg, og det vart litt komplikasjonar. No skulle eigentleg alt vere bra, men det har stått heilt stille i fleire månader. Det kan jo vere at skaden tar så lang tid å lækje, sjølv om det normalt ikkje skal ta meir enn eitt år, seier Sveen til avisa.

Den tidlegare Raufoss-spelaren har også vore innom klubbar som Strømsgodset, HamKam og Hødd før han hamna i Sogndal.

