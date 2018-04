TV 2: Myhr Nossum erstattar Hetland

sport

Dei siste dagane har det, mellom anna gjennom oppslag i VG, kome fram at løparane på langrennslandslaget skal ha uttrykt sterk misnøye med Hetland i evalueringa av den snart avslutta OL-sesongen.

Misnøya skal etter det som blir sagt handla om leiarstilen til Hetland og måten å kommunisera på.

Måndag hevdar også TV 2 å ha fått stadfesta at Hetland ikkje får halda fram i den noverande jobben sin, trass i at han har kontrakt til etter VM i Seefeld neste vinter.

Kanalen hevdar vidare å kjenna til at Hetland vil få ei anna rolle i apparatet rundt landslagsløparane, all den tid Norges Skiforbund ikkje har for vane å sparka trenarar. Eirik Myhr Nossum skal vera mannen som tek over jobben som landslagstrenar for allrounderane.

Myhr Nossum, som tidlegare var personleg trenar for Petter Northug, har vore assisterande landslagstrenar denne sesongen. Den 31-årige trønderen var Northugs hovudtrenar frå 2013 til 2014. I fleire år før det hadde han ei sentral rolle i apparatet rundt langrennsstjerna.

Myhr Nossum er éin av fire landslagstrenarar som har kontrakt som går ut i desse dagar. Arild Monsen, Roar Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad er dei tre andre. Hetland er dermed den einaste i det norske trenarapparatet som har kontrakt også neste sesong.

Sprinttrenar Arild Monsen stadfesta samtidig overfor NTB sist veke at han etter alle solemerke held fram i jobben. Roar Hjelmeset er meir usikker. Han seier til NTB at han framleis er i tenkjeboksen.

Landslagssjef Vidar Løfshus sa måndag til NTB at han treng tid på å avklara alle spørsmål i trenarkabalen.

– Vi treng april og litt av mai for å finna løysingar i eit perspektiv både på kort og lang sikt. Vi har no lagt bak oss ein krevjande fireårssyklus fram mot OL i Pyeongchang og treng litt tid for å setja god organisering mot VM i Seefeld neste år og OL i Beijing i 2022, sa han.

